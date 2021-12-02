МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сожалеет, что финал серии Гран-при по фигурному катанию нельзя провести в России. Об этом она рассказала ТАСС.

Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Мы не можем влиять на это, можем только сожалеть, что весь мир охватила болезнь, - сказала Тарасова. - И нас это тоже коснулось, а как по-другому, соревнования отменяются. Мы можем только сожалеть, мне жаль, что никто не взял провести этот турнир у себя. И мы не проводим - у нас тоже есть болезнь, как и у всех".

"У тех, кто попал в финал, своя система подготовки, Но у нас высокопрофессиональные тренеры. Они знают, как сделать, чтобы подготовка выстроилась правильно", - добавила Тарасова.

От России в финал соревнований квалифицировались Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все - женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все - парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).