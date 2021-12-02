Российский голкипер "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 2 декабря Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Два очка Панарина и 33 сейва Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в НХЛ

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В ночь на четверг "Рейнджерс" дома обыграли "Филадельфию" со счетом 4:1. Шестеркин отразил 33 броска.

Первой звездой дня стал американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, отметившийся хет-триком в домашнем матче против "Колорадо" (8:3).

Третьей звездой признан нападающий "Ванкувера" Джей Ти Миллер. В гостевом матче против "Оттавы" (6:2) американец забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами.