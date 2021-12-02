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КХЛ

Игрок "Авангарда" Якупов сравнил Дубай по экзотике с Лас-Вегасом в НХЛ

Омский клуб сыграет с "Ак Барсом" в вынесенном матче КХЛ в ОАЭ 3 декабря

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Дубай, где пройдет вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по своей экзотике напоминает Лас-Вегас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий "Авангарда" Наиль Якупов.

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"Авангард" и "Ак Барс" 3 декабря в Дубае проведут вынесенную игру КХЛ на 12-тысячной "Кока-Кола - Арене".

"Сама арена сделана очень правильно и качественно, входит в топ-3 лучших в КХЛ. Можно подкорректировать какие-то моменты, но стадион вполне классный, - сказал Якупов. - В НХЛ много таких команд, как например в Калифорнии. И Дубай приближен скорее к Лас-Вегасу".

По мнению Якупова, многие хоккеисты не прочь были бы сыграть в Дубае, если там появится клуб КХЛ. "Что касается завтрашнего матча, у нас хорошее боевое настроение - мы все знаем, зачем приехали, задача взять два очка. Сейчас можно отдохнуть, а завтра уже будет игра за два очка, 100%. Тут много людей приехали заранее, готовили и нельзя просто выйти и недооценить всю работу, которая была сделана".

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