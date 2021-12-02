РФС перенес рассмотрение ситуации на матче ЦСКА до заключения от комитета по безопасности

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.

"Сегодня мы начали рассмотрение по матчу ЦСКА - "Зенит", на заседании от ЦСКА присутствовали юрист и руководитель по безопасности, - сказал Григорьянц. - В процессе заседания мы установили, что мы не имеем официального заключения от Российской премьер-лиги, мы не имеем официальной справки от МВД, мы не имеем заключения по системе видеонаблюдения, которая с 52-й минуты матча работала в онлайн-режиме без записи, мы также не имеем заключения по техническим параметрам этих документов. На сегодняшний день мы не имеем заключения по пиротехнике и тому, как ее пронесли на трибуны".

"Нам нужны четкие доказательства по данному вопросу, - подчеркнул глава КДК РФС. - Очень много вопросов, которые не выяснены. Нам необходимо заключение комитета по безопасности РФС, оно состоится во вторник (7 декабря - прим. ТАСС). Мы посчитали преждевременным вынесение решение. Нам необходимо знать результаты рассмотрения комитета по безопасности".

Григорьянц отметил, что в четверг было принято только промежуточное определение - "перенос заседания по рассмотрению рапорта по матчу ЦСКА - "Зенит" до представления в КДК РФС результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов, произошедших при проведении данного матча". "Когда у КДК будут все необходимые доказательства, связанные с проведения этого матча, и они будут оформлены надлежащим образом, тогда будет полное основание для объективного принятия решения. Следующее заседание КДК будет 9 декабря после заседания комитета по безопасности, надеемся рассмотреть рапорт полностью", - добавил он.

ЦСКА с 24 очками в 16 матчах располагается на шестой позиции в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" 4 декабря.