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КХЛ

Квартальнов: хоккеисты "Ак Барса" должны побеждать хоть в Дубае, хоть на Байкале

Вынесенный матч КХЛ в ОАЭ между казанским клубом и "Авангардом" состоится в пятницу
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Егор Алеев/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" при любых условиях должны бороться за победу в матче с омским "Авангардом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

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Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет 3 декабря в Дубае. Ранее Квартальнов не раз говорил, что выезд в ОАЭ не совсем удобен для его команды с точки зрения логистики.

"Условия непростые, но это два очка. Если нас привезли в Дубай, сыграем хоть там, хоть на Байкале или на Северном полюсе. Это такая же игра, которая будет непростой", - сказал Квартальнов.

"Я тогда говорил, что в плане логистики нелегко. Был опыт два года назад, когда мы играли в Давосе. Мы восемь часов добирались туда из Казани, а потом восемь часов обратно, а через день игра с Нижнекамском. Для меня как тренера это проблемно, но как нам скажут, так мы и будем делать", - отметил тренер.

Квартальнов отметил, что в Дубае создали хорошие условия для матча. "Понятно, что тут нет такой лиги как у нас. Есть нюансы, мы это понимаем и подходим ко всему со всей серьезностью. Лига сделала тут все возможное, тут шикарный дворец, все есть для организации хорошей игры", - сказал он.

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