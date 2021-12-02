Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Эдуард Латыпов занял четвертое место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Первым стал швед Себастьян Самуэльссон, преодолевший дистанцию 10 км за 22 минуты 58,7 секунды и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который отстал от победителя на 18 секунд и также допустил один промах. Тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон Майе (отставание +21,5; 1 промах)

Латыпов отстал от победителя на 26,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Он впервые в карьере не допустил ни одного промаха в спринте на этапах Кубка мира

4 декабря пройдут гонка преследования у женщин и эстафета у мужчин.