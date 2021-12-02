Ассоциация теннисистов-профессионалов будет следить за развитием ситуации с Пэн Шуай

ТАСС, 2 декабря. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обеспокоена ситуацией с китайской теннисисткой Пэн Шуай и будет следить за развитием событий. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В среду Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановке проведения соревнований на территории Китая из-за ситуации с Пэн Шуай. В четверг пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что представители МОК в январе проведут личную встречу с теннисисткой.

"Ситуация с Пэн Шуай вызывает серьезные опасения как внутри теннисного сообщества, так и за его пределами. Мы снова призываем к открытому диалогу между теннисисткой и WTA, чтобы прояснить ситуацию. Мы знаем, что спорт может оказывать положительное влияние на общество. Мы продолжим консультироваться с нашими представителями и будем следить за развитием этого вопроса", - заявил глава ATP Андреа Гауденци, слова которого приводит пресс-служба организации.

Ситуация вокруг спортсменки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду". Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, WTA, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. При объявлении ведущим ее имени Пэн Шуай поприветствовала зрителей рукой и поклонилась трибунам. В тот же день у нее состоялся разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.