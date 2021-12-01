WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

ТАСС, 1 декабря. Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение соревнований на территории Китая из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о приостановке всех турниров под эгидой WTA в Китае, включая Гонконг", - заявил глава ассоциации Стив Саймон.

Турниры под эгидой WTA в 2021 году в Китае были отменены из-за ситуации с распространением коронавируса, не состоялись в том числе два турнира серии WTA Premier в Ухане и Пекине, а Итоговый турнир WTA был перенесен в мексиканскую Гвадалахару. В 2020 году в Китае прошло девять турниров под эгидой организации, один турнир прошел в Гонконге.

Ситуация вокруг спортсменки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду". Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, Женская теннисная ассоциация и другие организации, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. При объявлении ведущим ее имени Пэн Шуай поприветствовала зрителей рукой и поклонилась трибунам. В тот же день у нее состоялся разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.