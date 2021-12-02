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Биатлон

Черезов: биатлонист Латыпов отлично проявил себя на огневых рубежах в спринте

Российский спортсмен стал четвертым в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира

ТАСС, 2 декабря. Российский биатлонист Эдуард Латыпов замечательно отработал на огневых рубежах в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Иван Черезов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Латыпов занял четвертое место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону. Первым стал швед Себастьян Самуэльссон, вторым - француз Эмильен Жаклен, тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

"Радует Латыпов. Он молодец, хорошая гонка, замечательно отработал на рубежах. С каждой гонкой он будет набирать лучшую скорость. Он полностью оправдывает себя и потихоньку добирается до верхних строчек турнирной таблицы", - сказал Черезов.

4 декабря пройдут гонка преследования у женщин и эстафета у мужчин.

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