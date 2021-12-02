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КХЛ
Обновлено 

ЦСКА победил "Локомотив" и выиграл четвертый матч подряд в Континентальной хоккейной лиге

Единственную шайбу в овертайме забросил Михаил Григоренко
Никита Нестеров (ЦСКА) Никита Нестеров и Георгий Иванов ("Локомотив") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Никита Нестеров (ЦСКА) Никита Нестеров и Георгий Иванов ("Локомотив")
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 958 зрителей.

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Шайбу забросил Михаил Григоренко (64-я минута). Шайбу забросил Михаил Григоренко (64-я минута). Армейцы отличились после того, как главный тренер команды Сергей Федоров принял решение заменить вратаря на четвертого полевого игрока.

"Локомотив" впервые сыграл против ЦСКА под руководством Игоря Никитина, который был главным тренером красно-синих до июля 2021 года. Он помог армейцам выиграть Кубок Гагарина в 2019 году. Ранее Никитин возглавлял омский "Авангард", а также входил в тренерский штаб "Сибири" и сборной России.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" дома уступил хабаровскому "Амуру" (0:2), магнитогорский "Металлург" в Нижнем Новгороде обыграл местное "Торпедо" (3:1), пекинский "Куньлунь Ред Стар" одержал домашнюю победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (2:1), новосибирская "Сибирь" на выезде переиграла "Сочи" (2:1).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и третью кряду в очных встречах с "Локомотивом" и занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 50 очков в 36 матчах. "Локомотив" идет шестым на Западе, после 36 матчей ярославская команда набрала 43 очка. В следующем матче ЦСКА в гостях встретится с московским "Динамо" 6 декабря. "Локомотив" в этот же день в Ярославле примет новосибирскую "Сибирь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит351732247111-8550
2ЦСКА361563111089-7550
3Динамо М3521210011121-8648
4Северсталь34143522883-7148
5СКА341523329105-7745
6Локомотив361521341189-7843
7Спартак361350211589-9139
8Динамо Мн341240421298-10738
9Торпедо351510221588-8336
10Сочи351121311780-9132
11Витязь35702551686-10928
12Динамо Р33910521665-10027
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург352224016126-8057
2Трактор371546129108-9053
3Ак Барс35143405983-8047
4Салават Юлаев351821211195-6845
5Авангард341811111299-7742
6Сибирь351503131371-7340
7Автомобилист3512213215110-9935
8Нефтехимик351122231586-10235
9Амур36824231771-9333
10Барыс34733221783-10730
11Куньлунь34711122273-12821
12Адмирал35502322358-11719

 

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