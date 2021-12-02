ЦСКА победил "Локомотив" и выиграл четвертый матч подряд в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 958 зрителей.

Шайбу забросил Михаил Григоренко (64-я минута). Шайбу забросил Михаил Григоренко (64-я минута). Армейцы отличились после того, как главный тренер команды Сергей Федоров принял решение заменить вратаря на четвертого полевого игрока.

"Локомотив" впервые сыграл против ЦСКА под руководством Игоря Никитина, который был главным тренером красно-синих до июля 2021 года. Он помог армейцам выиграть Кубок Гагарина в 2019 году. Ранее Никитин возглавлял омский "Авангард", а также входил в тренерский штаб "Сибири" и сборной России.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" дома уступил хабаровскому "Амуру" (0:2), магнитогорский "Металлург" в Нижнем Новгороде обыграл местное "Торпедо" (3:1), пекинский "Куньлунь Ред Стар" одержал домашнюю победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (2:1), новосибирская "Сибирь" на выезде переиграла "Сочи" (2:1).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и третью кряду в очных встречах с "Локомотивом" и занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 50 очков в 36 матчах. "Локомотив" идет шестым на Западе, после 36 матчей ярославская команда набрала 43 очка. В следующем матче ЦСКА в гостях встретится с московским "Динамо" 6 декабря. "Локомотив" в этот же день в Ярославле примет новосибирскую "Сибирь".