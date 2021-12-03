{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Исполнявший обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррик покинет клуб

Специалист входил в тренерский штаб команды с 2018 года
Майкл Каррик EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Майкл Каррик
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 3 декабря. Англичанин Майкл Каррик, который исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после отставки норвежца Уле-Гуннара Сульшера, не будет продолжать работу в футбольном клубе. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

На эту тему
Рангник назначен на пост временного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"
Рангник назначен на пост временного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Сульшер покинул "Манчестер Юнайтед" 21 ноября, Каррик возглавлял команду в матчах чемпионата Англии против "Челси" (1:1) и "Арсенала" (3:2), а также в игре Лиги чемпионов с испанским "Вильярреалом" (2:0). 29 ноября было объявлено, что пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" займет немец Ральф Рангник, который до этого работал руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".

"После долгих размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы покинуть клуб, - сказал Каррик. - Я хочу официально выразить свою благодарность всем игрокам, персоналу, работать с такими замечательными людьми было было настоящим удовольствием. Я был и всегда буду болельщиком "Манчестер Юнайтед" и постараюсь посетить как можно больше матчей. Я хотел бы пожелать Ральфу, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем".

Каррик входил в тренерский штаб основной команды "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, работал под руководством Сульшера и португальца Жозе Моуринью. В качестве игрока он выступал за команду с 2006 по 2018 год, став пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

Теги
Футбол в Англии
Футбол в Англии
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу
Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 3:2
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу
Читать полностью