Исполнявший обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррик покинет клуб

ТАСС, 3 декабря. Англичанин Майкл Каррик, который исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после отставки норвежца Уле-Гуннара Сульшера, не будет продолжать работу в футбольном клубе. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Сульшер покинул "Манчестер Юнайтед" 21 ноября, Каррик возглавлял команду в матчах чемпионата Англии против "Челси" (1:1) и "Арсенала" (3:2), а также в игре Лиги чемпионов с испанским "Вильярреалом" (2:0). 29 ноября было объявлено, что пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" займет немец Ральф Рангник, который до этого работал руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".

"После долгих размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы покинуть клуб, - сказал Каррик. - Я хочу официально выразить свою благодарность всем игрокам, персоналу, работать с такими замечательными людьми было было настоящим удовольствием. Я был и всегда буду болельщиком "Манчестер Юнайтед" и постараюсь посетить как можно больше матчей. Я хотел бы пожелать Ральфу, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем".

Каррик входил в тренерский штаб основной команды "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, работал под руководством Сульшера и португальца Жозе Моуринью. В качестве игрока он выступал за команду с 2006 по 2018 год, став пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.