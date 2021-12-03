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НХЛ

Хоккеист "Миннесоты" Капризов заявил, что сохраняет боевой настрой

В пятницу россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу в игре против "Нью-Джерси"

ТАСС, 3 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов сохраняет боевой настрой перед следующими матчами регулярного чемпионата. Комментарий Капризова приводит пресс-служба лиги.

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В ночь на пятницу "Миннесота" дома одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2. Россиянин в матче набрал три очка (два гола + одна результативная передача). Капризов набирает очки в четвертом матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 28 (9 + 19) очков.

"Если честно, я особо не изменился, я по-прежнему сохраняю боевой настрой, - сказал Капризов. - Я говорил это раньше в некоторых других интервью, когда я не забивал: я не хотел ничего менять, я хотел придерживаться своей игры, и это то, что я сделал".

"Миннесота" укрепила лидерство в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда в 23 матчах набрала 33 очка. В следующем матче "Миннесота" 5 декабря примет "Торонто".

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