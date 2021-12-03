Хоккеист "Миннесоты" Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Три очка Капризова и гол Куликова принесли "Миннесоте" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В ночь на пятницу "Миннесота" дома одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2. Россиянин в матче набрал три очка (два гола + одна результативная передача).

Второй звездой дня был признан форвард "Флориды" Джонатан Юбердо, который набрал пять очков (1+4) в матче с "Баффало" (7:4). Третьей - защитник "Тампы" Виктор Хедман, на счету которого три очка (2+1) в матче с "Сент-Луисом" (4:2).