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НХЛ

Хоккеист "Миннесоты" Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

В пятницу россиянин в игре против "Нью-Джерси" забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу
Кирилл Капризов ("Миннесота") AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Кирилл Капризов ("Миннесота")
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 3 декабря. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на пятницу "Миннесота" дома одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2. Россиянин в матче набрал три очка (два гола + одна результативная передача).

Второй звездой дня был признан форвард "Флориды" Джонатан Юбердо, который набрал пять очков (1+4) в матче с "Баффало" (7:4). Третьей - защитник "Тампы" Виктор Хедман, на счету которого три очка (2+1) в матче с "Сент-Луисом" (4:2).

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