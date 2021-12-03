Курашов: российские фристайлисты не могут получить разрешение на въезд в США и Канаду

"Так и есть [не можем въехать в США], мы смогли оформить визы благодаря помощи Олимпийского комитета России, и в Канаду мы тоже оформляем визу, - сказал Курашов. - Но въезд в США и Канаду для спортсменов, привитых российскими вакцинами, запрещен. Есть исключения, но в этом случае въезд должны обеспечить организаторы этапов Кубка мира. На сегодняшний день Канада признала китайские вакцины для участников Кубка мира, а российские не признает".

"И мы уже обращались и к организаторам, и в Национальные олимпийские комитеты США и Канады с подобными вопросами, но до сегодняшнего дня вопрос не решен, и часть наших спортсменов лишены возможности завоевывать олимпийские лицензии в этих квалификационных соревнованиях. Мы даже обращались в международную федерацию, если организаторы не могут обеспечивать равное участие в этапах Кубка мира, то тогда необходимо данные этапы не признавать отборочными, чтобы у спортсменов всех стран были равные условия для квалификации. Но до сегодняшнего дня ответа не было, а времени мало, и в начале декабря, и в начале января будут отборочные соревнования в разных дисциплинах. У нас квалификационный период до 16 января, и как раз эти этапы попадают на этот период", - добавил специалист.

Курашов подчеркнул, что североамериканские этапы Кубка мира являются очень важными для формирования олимпийской заявки. "По поводу того, сколько у нас сейчас квот, мы будем понимать это к окончанию квалификационного периода, так как мы не можем предугадать выступление наших конкурентов. Но если мы не будем выступать, то часть спортсменов обойдут по очкам FIS (Международной федерации лыжного спорта - прим. ТАСС) и квотам. На сегодняшний день большинство спортсменов у нас отобрались, так как впереди еще несколько этапов, если в них не будем участвовать, то шансы на участие в Олимпиаде пропорционально уменьшатся", - заявил собеседник агентства.