Россиянин Максим Буров победил на этапе Кубка мира по фристайлу в акробатике

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Максим Буров победил в дисциплине "лыжная акробатика" на первом этапе Кубка мира по фристайлу. Соревнования прошли в финской Руке.

В финале его результат составил 122,17 балла. Вторым стал Пирмин Вернер (118,10), третьим - Ноэ Рот (116,74), оба спортсмена представляют Швейцарию. Еще один россиянин Станислав Никитин занял пятое место (109,50).

В женских соревнованиях победительницей стала китаянка Кун Фанюй (89,53), второе место поделили Жанбота Алдабергенова из Казахстана и представительница Китая Шао Ци (по 80,04). Лучшая из россиянок Есения Пантюхова показала 12-й результат.

Следующий этап Кубка мира также пройдет в Руке c 10 по 11 декабря.

В новость внесены изменения (19:39 мск) - добавлены результаты соревнований у женщин.