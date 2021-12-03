Чабан: серебро российской скелетонистки Тарарыченковой в Альтенберге не стало сюрпризом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Серебряная медаль Алины Тарарыченковой, завоеванная в пятницу на этапе Кубка мира по скелетону в германском Альтенберге, не стала неожиданной для тренерского штаба сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Первое место заняла представительница Германии Тина Херман, третье - австрийка Жанин Флок. 21-летняя Тарарыченкова впервые в своей карьере стала призером этапа Кубка мира. Седьмое место заняла Юлия Канакина, 11-е - лидер российской команды Елена Никитина.

"Не скажу, что это серебро стало для нас неожиданным, мы ждали от Алины здесь хорошего результата, - заметил Чабан. - На последнем чемпионате мира, который проходил также в Альтенберге, Тарарыченкова заняла высокое для нее четвертое место и имела тогда шанс попасть в тройку призеров. А сейчас у нее все получилось".

"Огорчила сегодня нас Лена Никитина, выигравшая два последних этапа Кубка мира. Ее сегодняшний результат нас не устраивает, будем работать над ошибками. Канакина - молодец, но у нее тоже были недочеты, есть еще над чем работать. Но у нее появилась стабильность в результатах, что не может не радовать", - добавил тренер.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 10 декабря в германском Винтерберге.