"Ак Барс" победил "Авангард" в вынесенном матче КХЛ в Дубае

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей. В составе победителей отличились Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44), Михаил Глухов (49). У "Авангарда" заброшенной шайбой отметился Никита Сошников (55). Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) очка.

Команды встретились между собой в третий раз в сезоне, во всех матчах победу одержали казанцы. "Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. "Авангард" расположился на пятой строчке на востоке, имея 42 очка в 35 встречах. Следующий матч "Ак Барс" проведет дома против "Барыса" из Нур-Султана 6 декабря, а "Авангард" в этот же день примет рижское "Динамо".

KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.