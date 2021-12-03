"Ак Барс" победил "Авангард" в вынесенном матче КХЛ в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Дубае на "Кока-Кола - Арене".
Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей. В составе победителей отличились Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44), Михаил Глухов (49). У "Авангарда" заброшенной шайбой отметился Никита Сошников (55). Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) очка.
Команды встретились между собой в третий раз в сезоне, во всех матчах победу одержали казанцы. "Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. "Авангард" расположился на пятой строчке на востоке, имея 42 очка в 35 встречах. Следующий матч "Ак Барс" проведет дома против "Барыса" из Нур-Султана 6 декабря, а "Авангард" в этот же день примет рижское "Динамо".
KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|35
|22
|2
|4
|0
|1
|6
|126-80
|57
|2
|Трактор
|37
|15
|4
|6
|1
|2
|9
|108-90
|53
|3
|Ак Барс
|36
|15
|3
|4
|0
|5
|9
|86-81
|49
|4
|Салават Юлаев
|35
|18
|2
|1
|2
|1
|11
|95-68
|45
|5
|Авангард
|35
|18
|1
|1
|1
|1
|13
|100-80
|42
|6
|Сибирь
|35
|15
|0
|3
|1
|3
|13
|71-73
|40
|7
|Автомобилист
|35
|12
|2
|1
|3
|2
|15
|110-99
|35
|8
|Нефтехимик
|35
|11
|2
|2
|2
|3
|15
|86-102
|35
|9
|Амур
|36
|8
|2
|4
|2
|3
|17
|71-93
|33
|10
|Барыс
|34
|7
|3
|3
|2
|2
|17
|83-107
|30
|11
|Куньлунь
|34
|7
|1
|1
|1
|2
|22
|73-128
|21
|12
|Адмирал
|35
|5
|0
|2
|3
|2
|23
|58-117
|19
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|35
|17
|3
|2
|2
|4
|7
|111-85
|50
|2
|ЦСКА
|36
|15
|6
|3
|1
|1
|10
|89-75
|50
|3
|Динамо М
|35
|21
|2
|1
|0
|0
|11
|121-86
|48
|4
|Северсталь
|34
|14
|3
|5
|2
|2
|8
|83-71
|48
|5
|СКА
|34
|15
|2
|3
|3
|2
|9
|105-77
|45
|6
|Локомотив
|36
|15
|2
|1
|3
|4
|11
|89-78
|43
|7
|Спартак
|36
|13
|5
|0
|2
|1
|15
|89-91
|39
|8
|Динамо Мн
|34
|12
|4
|0
|4
|2
|12
|98-107
|38
|9
|Торпедо
|35
|15
|1
|0
|2
|2
|15
|88-83
|36
|10
|Сочи
|35
|11
|2
|1
|3
|1
|17
|80-91
|32
|11
|Витязь
|35
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|86-109
|28
|12
|Динамо Р
|33
|9
|1
|0
|5
|2
|16
|65-100
|27