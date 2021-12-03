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КХЛ

"Ак Барс" победил "Авангард" в вынесенном матче КХЛ в Дубае

Встречу посетило 5 150 зрителей
Хоккеисты "Ак Барса" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Дубае на "Кока-Кола - Арене".

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Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей. В составе победителей отличились Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44), Михаил Глухов (49). У "Авангарда" заброшенной шайбой отметился Никита Сошников (55). Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) очка.

Команды встретились между собой в третий раз в сезоне, во всех матчах победу одержали казанцы. "Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. "Авангард" расположился на пятой строчке на востоке, имея 42 очка в 35 встречах. Следующий матч "Ак Барс" проведет дома против "Барыса" из Нур-Султана 6 декабря, а "Авангард" в этот же день примет рижское "Динамо".

KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург352224016126-8057
2Трактор371546129108-9053
3Ак Барс36153405986-8149
4Салават Юлаев351821211195-6845
5Авангард3518111113100-8042
6Сибирь351503131371-7340
7Автомобилист3512213215110-9935
8Нефтехимик351122231586-10235
9Амур36824231771-9333
10Барыс34733221783-10730
11Куньлунь34711122273-12821
12Адмирал35502322358-11719
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит351732247111-8550
2ЦСКА361563111089-7550
3Динамо М3521210011121-8648
4Северсталь34143522883-7148
5СКА341523329105-7745
6Локомотив361521341189-7843
7Спартак361350211589-9139
8Динамо Мн341240421298-10738
9Торпедо351510221588-8336
10Сочи351121311780-9132
11Витязь35702551686-10928
12Динамо Р33910521665-10027

 

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