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КХЛ

Квартальнов: небольшой отдых помог игрокам "Ак Барса" победить "Авангард" в Дубае

Вынесенный матч КХЛ закончился со счетом со счетом 3:1

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. Смена обстановки и небольшой отдых внесли свой вклад в победу хоккеистов казанского "Ак Барса" над омским "Авангардом" в вынесенном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Дубае. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

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"Ак Барс" обыграл "Авангард" со счетом 3:1.

"Это опыт, все команды были в одинаковых условиях. Ребята где-то отдохнули, все сложилось. Они отдохнули, отвлеклись, - сказал Квартальнов. - Качество льда было удовлетворительным, не скажу, что было безобразным".

"Хорошая игра, для нас сложился неплохо первый период, в третьем нахватали удалений после потерь. Отдали там инициативу соперникам, много заблокировали бросков, Тимур [Билялов] (вратарь "Ак Барса" - прим. ТАСС) на последнем рубеже дал нам шанс", - отметил он.

Следующий матч "Ак Барс" проведет дома против "Барыса" из Нур-Султана 6 декабря.

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