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КХЛ

Хартли: матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" в Дубае стал победой хоккея

Встреча прошла в рамках KHL World Games
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом", проведенный в Дубае, стал победой хоккея. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

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"Авангард" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей.

"Если не считать результата, мероприятие прошло великолепно. Хочу поблагодарить всех причастных к нему. Все было отлично организовано. Да, мы потерпели поражение, но это победа всего хоккея", - сказал Хартли.

В следующем матче "Авангард" 6 декабря примет рижское "Динамо".

KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.

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