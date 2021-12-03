Хартли: матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" в Дубае стал победой хоккея

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом", проведенный в Дубае, стал победой хоккея. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

"Авангард" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в рамках KHL World Games. Встречу посетило 5 150 зрителей.

"Если не считать результата, мероприятие прошло великолепно. Хочу поблагодарить всех причастных к нему. Все было отлично организовано. Да, мы потерпели поражение, но это победа всего хоккея", - сказал Хартли.

В следующем матче "Авангард" 6 декабря примет рижское "Динамо".

KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.