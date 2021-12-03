Лукоянов: клуб КХЛ должен быть создан в ОАЭ как можно скорее

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в Дубае со счетом 3:1.

"Игра была ранняя, самое главное было эмоционально расслабиться, подготовиться. Утром нас не было на раскатке, поскольку мало ли что могло измениться за 30 минут на льду, - сказал Лукоянов. - Мы долго ждали этот матч, и все сложилось хорошо как в плане гостеприимства, так и результата. Надо уже быстрее создавать здесь клуб КХЛ - тут ты разряжаешься эмоционально".

Лукоянов невысоко оценил качество льда на "Кока-Кола - Арене". "Лед не первой свежести, больше похож на пластмассу", - отметил он.

Нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский не думал, что в Дубае можно будет сыграть в хоккей. "Тут похоже в чем-то на Сочи, тяжеловато в номере сидеть. Мне знакомые, играющие во "Флориде", говорили, что когда к ним приезжают играть, то чувствуется, что команды в этом плане никакие", - отметил он.