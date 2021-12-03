Леонов: вынесенные матчи КХЛ нужно продолжать проводить в таких местах, как Дубай

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Вынесенные матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны снова проходить в таких городах, как Дубай. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Ак Барс" в Дубае обыграл "Авангард" со счетом 3:1 в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Сегодня состоялось легендарное, не побоюсь этого слова, событие - впервые в ОАЭ прошел матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом". Поздравляем нашу ледовую дружину, - сказал Леонов. - Вообще для популяризации хоккея такие мероприятия надо повторять. Даже там, где не ступали нога, конек хоккеиста".

"Для ребят это интересный вызов и опыт, а для зрителей - диковинка. Не знаю, с чем сравнить для нас, но для арабского мира хоккей - это что-то новое. Будем надеяться, что лед растопит сердце арабского мира", - добавил он.

Вынесенные матчи КХЛ ранее проводились в Вене, Цюрихе и Давосе.