"Победа всего хоккея". Впервые матч Континентальной хоккейной лиги прошел в ОАЭ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Дубае. При разрешенной вместимости местной арены в 7 тыс. человек на матч пришло около 5,2 тыс. болельщиков.
Номинальным хозяином матча считался "Авангард". Омский клуб с помощью своих партнеров провел достаточно объемную работу для организации встречи, о чем рассказал перед игрой председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. Так, по его словам, предложение от руководства КХЛ он получил еще в марте и только в сентябре дал положительный ответ.
Крылов рассказал, что КХЛ не тратила денег на мероприятие, и задача стояла покрыть расходы за счет спонсоров. "Поэтому в рамках этого мероприятия появилось шоу, и не одно, а два, что позволит отбить затраты. Мы очень долго и тщательно взвешивали, как говорится, подходили к снаряду, понимая, что в Дубае провести такое мероприятие достаточно дорого. Помимо ледового шоу мы проводили очень много бизнес-встреч в рамках мероприятия, которые в дальнейшем, в том числе и для проводящих это событие брендов, дадут дополнительный импульс к совместной деятельности с интерконтинентальными партнерами", - подчеркнул он.
"Авангард" также постарался создать действительно домашнюю обстановку на "Кока-Кола - Арене". На матче выступали девушки из группы поддержки хозяев. Перед дворцом в память о победе в плей-офф этого года был выставлен Кубок Гагарина. Примерно полсотни своих болельщиков "Авангард" привез на матч бесплатно.
Пожалуй, главным вип-гостем стал завершивший этим летом карьеру чемпион мира и Олимпийских игр, бывший вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист.
"Это очень необычное место для хоккея. Здорово, что хоккей развивается и расширяет свои границы, и я принял приглашение посетить данное мероприятие, - сказал Лундквист. - Впервые смотрю хоккейный матч вживую. У меня очень много друзей, считаю, что такое уникальное событие дает возможность приобрести новых знакомых".
Претензии к арене остались
Чтобы отбить затраченные на подготовку матча средства, было предложено, помимо хоккейной игры, провести ледовое шоу "Спящая красавица" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой. Своеобразным анонсом их выступления стал выход Навки и Загитовой вместе с талисманами "Ак Барса" и "Авангарда" во время предматчевого представления. Удивило, что на игру пришло немало местных жителей, в том числе в комфортабельные ложи.
"У нас был выбор: либо провести матч после Нового года с гарантией полного зала, либо в Дни России, но рисковать. Было мало времени на подготовку, к тому же игра проводилась в дни национального праздника, когда все уезжают. Также в это время проводится Мировая серия по регби-7, и все экспаты уезжают туда, плюс мало российских туристов. Я считаю, что мы совершили героический поступок", - отметил Крылов.
В целом риск себя оправдал, поскольку не чувствовалось, что хоккей в этом регионе неинтересен, даже пускай тому же "Авангарду" пришлось приложить усилия, чтобы завлечь в ОАЭ своих болельщиков. В плане организации вопросы остались лишь к самой системе намораживания льда во дворце, что отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
"Арена комфортная, были проблемы со льдом, но подключили нужные организации, чтобы их решить. Сам лед только вчера сдали, не было заливочных машин, пришлось много работать с ареной", - сказал Морозов.
Хоккеисты не прочь играть в Дубае
Сама игра выглядела не такой зрелищной, как предматчевое шоу. "Ак Барс" забросил две шайбы во втором периоде, несмотря на последующие слова главного тренера "Авангарда" Боба Хартли о том, что его команда прибавляла по ходу игры.
"Если не считать результата, мероприятие прошло великолепно. Хочу поблагодарить всех причастных к нему. Все было отлично организовано. Да, мы потерпели поражение, но это победа всего хоккея", - сказал Хартли.
Местная обстановка благотворно сказалась на игроках "Ак Барса", отметил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. "Ребята где-то отдохнули, все сложилось. Они отвлеклись. Хорошая игра, для нас сложился неплохо первый период, в третьем нахватали удалений после потерь", - отметил он.
Проведение игры в Дубае должно будет повлиять и на последующее решение по тому, возможно ли создать клуб КХЛ в этом регионе. Но сами игроки, видимо, лично не против этого. "Мы долго ждали этот матч, и все сложилось хорошо как в плане гостеприимства, так и результата. Надо уже быстрее создавать здесь клуб КХЛ - тут ты разряжаешься эмоционально", - отметил после матча форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов.
KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В сезоне-2019/2020 встреча прошла в швейцарском Давосе между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.