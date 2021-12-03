"Победа всего хоккея". Впервые матч Континентальной хоккейной лиги прошел в ОАЭ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Дубае. При разрешенной вместимости местной арены в 7 тыс. человек на матч пришло около 5,2 тыс. болельщиков.

Номинальным хозяином матча считался "Авангард". Омский клуб с помощью своих партнеров провел достаточно объемную работу для организации встречи, о чем рассказал перед игрой председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. Так, по его словам, предложение от руководства КХЛ он получил еще в марте и только в сентябре дал положительный ответ.

Крылов рассказал, что КХЛ не тратила денег на мероприятие, и задача стояла покрыть расходы за счет спонсоров. "Поэтому в рамках этого мероприятия появилось шоу, и не одно, а два, что позволит отбить затраты. Мы очень долго и тщательно взвешивали, как говорится, подходили к снаряду, понимая, что в Дубае провести такое мероприятие достаточно дорого. Помимо ледового шоу мы проводили очень много бизнес-встреч в рамках мероприятия, которые в дальнейшем, в том числе и для проводящих это событие брендов, дадут дополнительный импульс к совместной деятельности с интерконтинентальными партнерами", - подчеркнул он.

"Авангард" также постарался создать действительно домашнюю обстановку на "Кока-Кола - Арене". На матче выступали девушки из группы поддержки хозяев. Перед дворцом в память о победе в плей-офф этого года был выставлен Кубок Гагарина. Примерно полсотни своих болельщиков "Авангард" привез на матч бесплатно.

Пожалуй, главным вип-гостем стал завершивший этим летом карьеру чемпион мира и Олимпийских игр, бывший вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист.

"Это очень необычное место для хоккея. Здорово, что хоккей развивается и расширяет свои границы, и я принял приглашение посетить данное мероприятие, - сказал Лундквист. - Впервые смотрю хоккейный матч вживую. У меня очень много друзей, считаю, что такое уникальное событие дает возможность приобрести новых знакомых".

Претензии к арене остались

Чтобы отбить затраченные на подготовку матча средства, было предложено, помимо хоккейной игры, провести ледовое шоу "Спящая красавица" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой. Своеобразным анонсом их выступления стал выход Навки и Загитовой вместе с талисманами "Ак Барса" и "Авангарда" во время предматчевого представления. Удивило, что на игру пришло немало местных жителей, в том числе в комфортабельные ложи.