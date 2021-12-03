Бодниева: решение гандболисток привиться от коронавируса отражает их гражданскую позицию

ЛИРИЯ /Испания/, 3 декабря. /ТАСС/. Решение российских гандболисток привиться от коронавируса отражает их гражданскую позицию. Об этом журналистам заявила главный тренер сборной страны Людмила Бодниева.

Российские гандболистки с победы над камерунками стартовали на чемпионате мира в Испании

Российские гандболистки в пятницу стартовали на чемпионате мира с победы над командой Камеруна (40:18).

"Вся команда привита, - сказала Бодниева. - Это наша общая гражданская позиция. Команда была привита еще до Олимпийских игр в Токио, вопрос о том, прививаться или нет, у нас не стоял".

Тренер отметила, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не беспокоит команду на чемпионате мира, который проходит в Испании. "Все команды соблюдают антиковидные ограничения, поэтому это не та проблема, о которой мы могли бы переживать. Мы не думаем об этом", - сказала Бодниева.

"Мы должны быть рады, что глобально наш вид спорта не закрыт и чемпионат мира играется", - заметила она.

Следующий матч предварительного этапа россиянки сыграют 5 декабря, соперником будет команда Польши.