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Женский чемпионат мира по гандболу

Российские гандболистки с победы над камерунками стартовали на чемпионате мира в Испании

Встреча завершилась со счетом 40:18
Российская гандболистка Ольга Фомина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российская гандболистка Ольга Фомина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛИРИЯ /Испания/, 3 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 40:18 обыграла команду Камеруна в первом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Вместе с командами России и Камеруна в группе B выступают сборные Польши и Сербии, матч между которыми пройдет позднее в пятницу.

В следующем матче россиянки 5 декабря сыграют с командой Польши. Предварительный раунд российская сборная завершит матчем против команды Сербии 7 декабря. Все встречи пройдут в Лирии.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступят 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше.

На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной этап, на котором будут сформированы четыре группы по шесть команд. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные каждого секстета. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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