Тренер "Рейнджерс" рассказал о характере травмы Шестеркина

ТАСС, 4 декабря. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Жерар Галлан заявил, что повреждение, полученное российским вратарем Игорем Шестеркиным в матче против "Сан-Хосе", не такое серьезное, как могло показаться. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Рейнджерс".

В ночь на субботу "Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе" со счетом 1:0. Шестеркин получил травму в начале третьего периода и покинул лед только с посторонней помощью. Его место в воротах занял Александр Георгиев.

"Это небольшая травма нижней части тела, все не так плохо, как могло показаться", - сказал Галлан.

Шестеркин в нынешнем сезоне НХЛ провел 18 матчей, в которых одержал 13 побед. "Рейнджерс" занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 22 матчах 33 очка. В следующем матче команда 5 декабря примет "Чикаго".