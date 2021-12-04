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КХЛ
Обновлено 

В "Авангарде" оценили организацию вынесенного матча КХЛ в ОАЭ на четверку

Омский клуб в Дубае проиграл казанскому "Ак Барсу"

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов оценил на четверку организацию вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Дубае. Об этом он рассказал журналистам.

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Вынесенный матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в Дубае в пятницу. Казанская команда победила со счетом 3:1.

"Очень вялая игра, если говорить про спортивный результат, - сказал Крылов. - Игра не удалась, особенно "Авангарду", и это главное разочарование. Нет ответа, почему команда сыграла так слабо".

"С точки зрения проведения шоу, вынесенного матча, поставил бы четверку. Были шероховатости, но я пообщался с утра со всеми, кто принимал решение. Всем, в том числе и местным властям, очень понравилось, предложили сотрудничество с целью продвижения хоккея в Дубае", - добавил он.

Участники матча жаловались на качество льда. "Что касается льда, мы будем с этим разбираться, поскольку с точки зрения технологии мы использовали все самое современное и практически новое. С точки зрения гарантии те же итальянцы нам обещали 100-процентное качество. Когда появится более точная техническая информация, можно будет судить, насколько лед был плох", - добавил он.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Матч КХЛ впервые прошел в Дубае, до этого вынесенные встречи лиги проходили в Вене, Цюрихе и Давосе. 

В новость внесены изменения (17:38 мск) - добавлены цитата и бэкграунд.

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