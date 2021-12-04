Корниленко: "Крылья Советов" не уступали по качеству игры ЦСКА в матче РПЛ

В субботу ЦСКА обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0.

"Нам есть повод гордиться нашей командой. Мы ни в чем не уступали такой команде, как ЦСКА, играли даже с небольшим преимуществом, имели больше моментов. Нанесли больше ударов по воротам, просто не реализовали их. Качество игры у нас было ничуть не хуже, чем у ЦСКА, в некоторых моментах даже лучше", - сказал Корниленко.

На 20-й минуте матча болельщики ЦСКА покинули трибуны, на 13-й минуте со стадиона ушли болельщики самарского клуба. В прошлом туре ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

"Мы за то, чтобы на наши матчи, особенно в Самаре, приходило максимальное количество болельщиков. Это касается как нашей команды, так и команды соперника. Мы считаем, что футбол - для болельщиков", - добавил Корниленко.

Подопечные Алексея Березуцкого одержали первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идут четвертыми в турнирной таблице. Самарский клуб занимает восьмое место, набрав 24 очка. В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал", подопечные Игоря Осинькина в этот же день дома сыграют с казанским "Рубином".