Гол Бохинена принес ЦСКА победу в матче чемпионата России против "Крыльев Советов"

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен. Этот матч стал 100-м в составе армейцев для полузащитника Ильзата Ахметова. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
На 20-й минуте матча болельщики ЦСКА покинули трибуны, на 13-й минуте со стадиона ушли болельщики самарского клуба. В прошлом туре ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.
Команда Алексея Березуцкого одержала первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идет четвертой в таблице чемпионата. Самарский клуб занимает восьмое место, набрав 24 очка.
В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал", подопечные Игоря Осинькина в этот же день дома сыграют с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|22-18
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|12
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|13
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|15
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|16
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13