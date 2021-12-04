Гол Бохинена принес ЦСКА победу в матче чемпионата России против "Крыльев Советов"

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен. Этот матч стал 100-м в составе армейцев для полузащитника Ильзата Ахметова. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

На 20-й минуте матча болельщики ЦСКА покинули трибуны, на 13-й минуте со стадиона ушли болельщики самарского клуба. В прошлом туре ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

Команда Алексея Березуцкого одержала первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идет четвертой в таблице чемпионата. Самарский клуб занимает восьмое место, набрав 24 очка.

В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал", подопечные Игоря Осинькина в этот же день дома сыграют с казанским "Рубином".