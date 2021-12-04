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Футбол в России

Гол Бохинена принес ЦСКА победу в матче чемпионата России против "Крыльев Советов"

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты ЦСКА и главный тренер команды Алексей Березуцкий Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА и главный тренер команды Алексей Березуцкий
© Станислав Красильников/ТАСС

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен. Этот матч стал 100-м в составе армейцев для полузащитника Ильзата Ахметова. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

На 20-й минуте матча болельщики ЦСКА покинули трибуны, на 13-й минуте со стадиона ушли болельщики самарского клуба. В прошлом туре ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

Команда Алексея Березуцкого одержала первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идет четвертой в таблице чемпионата. Самарский клуб занимает восьмое место, набрав 24 очка.

В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал", подопечные Игоря Осинькина в этот же день дома сыграют с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4ЦСКА1783619-1627
5Локомотив1667322-1825
6Краснодар1674527-1725
7Ахмат1680819-2124
8Крылья Советов1773720-1824
9Рубин1664622-2322
10Спартак1655618-2220
11Ростов1746729-3118
12Арсенал1644819-3216
13Уфа1637617-2216
14Нижний Новгород1643916-2915
15Химки1628614-2514
16Урал162777-1713

 

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