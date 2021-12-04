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КХЛ

Организаторы рассматривали возможность проведения матча КХЛ в Абу-Даби

Встреча прошла в пятницу в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Организаторы обсуждали вариант проведения вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Абу-Даби. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда", член совета директоров лиги Александр Крылов.

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Вынесенный матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" прошел в Дубае в пятницу и завершился победой "Ак Барса" со счетом 3:1.

"Был вариант с Абу-Даби, но есть ряд серьезных отличий. Там жестче по ковид-протоколам, но нет там драйва, так скажем. Закрытое пространство, нет столько туристов", - сказал Крылов.

"Выбор Дубая обусловлен максимальной уверенностью, что нет ковида, и вы видите, что все свободно. Арену предоставили бесплатно, выдали лицензии довольно быстро. По ковид-протоколу на эти 7 тыс. надо было получать достаточно серьезные разрешения. Плюс поддержка с точки зрения логистики, встреч команды", - добавил он.

При разрешенной вместимости местной арены в 7 тыс. человек на матч пришло около 5,2 тыс. болельщиков.

Матч КХЛ впервые прошел в Дубае, до этого вынесенные встречи лиги проходили в Вене, Цюрихе и Давосе.

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