Карлсен признался, что хотел бы вживую посмотреть матч Карпов - Каспаров 1987 года

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен хотел бы вживую посмотреть матч за мировую шахматную корону между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, который состоялся в испанской Севилье в 1987 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

После семи партий за звание чемпиона мира в Дубае против россиянина Яна Непомнящего Карлсен ведет в счете - 4:3. Восьмая партия состоится 5 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

"Сложно выбрать, но если бы была возможность, то я бы хотел оказаться на матче между Каспаровым - Карповым в Севилье. Это великолепная игра в исполнении лучших шахматистов", - сказал Карлсен.

В матче 1987 года Каспаров сумел в решающей, 24-й партии выиграть "на заказ" и сохранить за собой звание чемпиона мира.

Говоря о матче с Непомнящим, Карлсен отметил, что еще рано расслабляться, так как впереди половина турнира. "Впереди половина матча. И то, что я повел с перевесом одно очко, ничего не меняет. Я не должен менять стратегию", - сказал Карлсен.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.