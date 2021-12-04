Поединок российского боксера Гассиева отменен из-за перелома руки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бой боксера Мурата Гассиева против украинца Андрея Руденко отменен из-за перелома руки у россиянина. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Боксер Гассиев заявил, что его целью является титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Бой за титул континентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между Гассиевым и Руденко должен был пройти 25 декабря в Сочи.

"[Гассиев] сломал правую руку во время спаррингов. Бой с Руденко отменен", - сказал собеседник агентства.

Гассиеву 27 лет, на его счету 28 побед (21 нокаутом) и одно поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Международной боксерской ассоциации (WBA). Проиграв украинцу Александру Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира. Поединок с Руденко должен был стать третьим для россиянина в супертяжелом весе.

Руденко 38 лет, он одержал 34 победы (20 нокаутом) и потерпел пять поражений.