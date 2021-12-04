Саночник Павличенко выступал на этапе Кубка мира в Сочи после серьезного падения

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по санному спорту россиянин Семен Павличенко вышел на старт субботней гонки на этапе Кубка мира в Сочи после серьезного падения, случившегося накануне во время тренировки. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Павличенко по итогам гонки занял четвертое место с отставанием от победителя в 0,245 секунды. Первым стал латвиец Кристерс Апарйодс, время которого составило 1 минуту 42,881 секунды, вторым - немец Йоханнес Людвиг (отставание - 0,024 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,039). Роман Репилов занял восьмое место (+0,543), Павел Репилов - 11-е (+0,649), Александр Горбацевич - 12-е (+0,743).

"Меня, признаюсь, удивило, что в мужских заездах в тройке призеров не оказалось ни одного россиянина, - сказал Чудинов. - Мы рассчитывали на медали после неплохих первых попыток у Семена и Павла Репилова. Но молодежи свойственна нестабильность, а у Павличенко накануне было очень неприятное падение. Не хочу списывать все на это, а сам спортсмен сказал мне после финиша, что не понимает, почему случились такие большие разрывы по времени, пусть и при небольшой ошибке на верхнем участке трассы".

Этап Кубка мира стартовал в первой половине дня с соревнований в мужских санях-двойках. Андрей Богданов и Юрий Прохоров, объединившиеся в один экипаж перед началом этого сезона, показали по сумме двух заездов лучший результат (1 минута 39,351 секунды). Вторыми стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии (1.39,485), третьими - представители Латвии Андрис и Юрис Шицсы (1.39,530). Россияне Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев стали седьмыми (1.39,958), Александр Денисьев и Владислав Антонов - восьмыми (1.39,973).

"Глобальные выводы после выступления на одной трассе делать, конечно, преждевременно, - заметил Чудинов. - Но у этого нового экипажа появляется слаженность, растет совместный опыт. Я полагаю, что дальше Богданов и Прохоров будут только добавлять, да и инвентарь, как мы видим, неплохо идет по трассе. Возлагаем на них надежды и верим в их дальнейший прогресс на европейских трассах".

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в германском Альтенберге.