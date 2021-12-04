{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Павличенко выступал на этапе Кубка мира в Сочи после серьезного падения

Россиянин занял четвертое место
© Семен Павличенко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по санному спорту россиянин Семен Павличенко вышел на старт субботней гонки на этапе Кубка мира в Сочи после серьезного падения, случившегося накануне во время тренировки. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

На эту тему
Павличенко стал четвертым на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи
Павличенко стал четвертым на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

Павличенко по итогам гонки занял четвертое место с отставанием от победителя в 0,245 секунды. Первым стал латвиец Кристерс Апарйодс, время которого составило 1 минуту 42,881 секунды, вторым - немец Йоханнес Людвиг (отставание - 0,024 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,039). Роман Репилов занял восьмое место (+0,543), Павел Репилов - 11-е (+0,649), Александр Горбацевич - 12-е (+0,743).

"Меня, признаюсь, удивило, что в мужских заездах в тройке призеров не оказалось ни одного россиянина, - сказал Чудинов. - Мы рассчитывали на медали после неплохих первых попыток у Семена и Павла Репилова. Но молодежи свойственна нестабильность, а у Павличенко накануне было очень неприятное падение. Не хочу списывать все на это, а сам спортсмен сказал мне после финиша, что не понимает, почему случились такие большие разрывы по времени, пусть и при небольшой ошибке на верхнем участке трассы".

Этап Кубка мира стартовал в первой половине дня с соревнований в мужских санях-двойках. Андрей Богданов и Юрий Прохоров, объединившиеся в один экипаж перед началом этого сезона, показали по сумме двух заездов лучший результат (1 минута 39,351 секунды). Вторыми стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии (1.39,485), третьими - представители Латвии Андрис и Юрис Шицсы (1.39,530). Россияне Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев стали седьмыми (1.39,958), Александр Денисьев и Владислав Антонов - восьмыми (1.39,973).

"Глобальные выводы после выступления на одной трассе делать, конечно, преждевременно, - заметил Чудинов. - Но у этого нового экипажа появляется слаженность, растет совместный опыт. Я полагаю, что дальше Богданов и Прохоров будут только добавлять, да и инвентарь, как мы видим, неплохо идет по трассе. Возлагаем на них надежды и верим в их дальнейший прогресс на европейских трассах".

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в германском Альтенберге.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Бокс
Боксер Гассиев выбыл минимум на два месяца из-за перелома руки
Поединок россиянина с украинцем Андреем Руденко 25 декабря в Сочи был отменен
Читать полностью