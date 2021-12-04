Васильев: Серохвостов не стушевался в первой в карьере эстафете на этапе Кубка мира

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российской биатлонист Даниил Серохвостов хорошо проявил себя в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира

Сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Для Серохвостова эстафета стала дебютной на этапе Кубка мира.

"Очень важно то, что здорово проявил себя Серохвостов. Он молодец, не стушевался. Но не надо отвлекаться, пока ему простительно, он все-таки дебютант", - сказал Васильев.

Также специалист отметил отличное выступление Александра Логинова. "Саша Логинов порадовал. Отстрелял без дополнительных патронов, это очень важный показатель", - добавил он.

В воскресенье пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования, которые закроют соревновательную программу второго этапа Кубка мира.