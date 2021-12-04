Хендрикс: футболисты "Спартака" сражались в матче с "Ахматом", поэтому и победили

"Спартак" в меньшинстве победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

"Я считаю, что игра сложилась замечательно. Мы начали хорошо, повели 1:0, потом была красная карточка, счет сравнялся. Мы сражались командно и заработали три очка. Что касается красной карточки, я не видел момента", - сказал Хендрикс.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться в гостях 9 декабря с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.