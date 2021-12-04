{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Спартак" в меньшинстве победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1
Виктор Мозес и Александр Соболев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Виктор Мозес и Александр Соболев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл со счетом 2:1 грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами в составе москвичей отметились Виктор Мозес (13-я минута) и Квинси Промес (87). У гостей отличился Даниил Уткин (45+3). На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву.

В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы 9 декабря. Ахмат 12 декабря примет подмосковные "Химки".

Теги
Российский футбол
Бокс
Поединок российского боксера Гассиева отменен из-за перелома руки
Бой с украинцем Андреем Руденко должен был состояться 25 декабря в Сочи
Поединок российского боксера Гассиева отменен из-за перелома руки
Читать полностью