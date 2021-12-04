Тарханов: футболисты ЦСКА не показывают цельной игры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на данный момент не показывает цельной игры. Такое мнение высказал ТАСС бывший главный тренер столичного клуба и самарских "Крыльев Советов" Александр Тарханов.

В субботу ЦСКА в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0. Гол на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен.

"По первому тайму они [футболисты ЦСКА] не наиграли на гол. "Крылья Советов" оказывали давление, имели преимущество и моменты. ЦСКА несколько раз спасал Игорь [Акинфеев]. Во втором тайме ЦСКА стал играть получше - забил гол, "Крылья Советов" "подсели", - сказал Тарханов.

"Наверное, пока нет цельной игры [у ЦСКА]. Многое делает Эджуке, Заболотный не так активен. Возможно, поэтому и нет такого результата", - добавил он.

Подопечные Алексея Березуцкого одержали первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идут четвертыми в турнирной таблице. Самарский клуб занимает восьмое место, набрав 24 очка. В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал", подопечные Игоря Осинькина в этот же день дома сыграют с казанским "Рубином".