Литвинов: видеть пустые фанатские трибуны в матче РПЛ "Спартак" - "Ахмат" было непривычно

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Руслану Литвинову было непривычно видеть пустые фанатские трибуны домашнего стадиона в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом футболист заявил журналистам.

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом - 2:1. На 20-й минуте матча болельщики "Спартака" покинули трибуны активного фанатского сектора. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

"Непривычно было видеть трибуны пустыми, - сказал Литвинов. - Повезло сегодня? Это часть футбола, Где-то кому-то везет, где-то нет, сегодня дотерпели, хорошо, что отыгрались. В меньшинстве играть было тяжело (на 32-й минуте встречи с поля был удален нападающий "Спартака" Александр Соболев - прим. ТАСС), но главное, что забили и победили".

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 играх. В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы 9 декабря.