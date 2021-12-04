Главный тренер "Урала" Шалимов назвал тяжелым матч РПЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" добились победы в тяжелом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Урала" Игорь Шалимов.

В субботу "Урал" на выезде победил "Локомотив" со счетом 1:0. Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти)

"Рады, если не сказать, что счастливы, одержав выездную победу над командо й, у которой всего несколько поражений, - сказал Шалимов. - Это была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие, плюс Эрик Бикфалви, который играл в основе последние матчи".

"В прошлом году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях. Мы не говорим, что не надо было забивать "Локомотиву" второй гол, - возможностей во втором тайме было много", - добавил Шалимов.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре екатеринбургский клуб 11 декабря в гостях встретится с "Ростовом".