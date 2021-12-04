Гисдоль: футболистам "Локомотива" не хватало свежести в первом тайме матча против "Урала"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли матч екатеринбургскому "Уралу" в первом тайме, когда им не хватало свежести, остроты передач и решений. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

В субботу "Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" со счетом 0:1, гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Мы очень расстроены сегодняшним результатом, проиграли матч в первом тайме, - сказал Гисдоль. - В нем нам не хватало свежести, остроты передач и решений, в конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят. Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались и, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину".

Болельщики "Локомотива" покинули стадион на 20-й минуте. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

"Мы перед началом игры знали, что акция фанатов будет. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью, но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков", - добавил Гисдоль.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря.