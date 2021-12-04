ТАСС, 4 декабря. Россиянка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США).

Конькобежка Голикова заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в США

Ее результат составил 36,78 секунды. Первой стала Анжелика Войцик из Польши (36,77), третьей - россиянка Ольга Фаткулина (36,93). Россиянка Дарья Качанова стала пятой (36,98). В пятницу в первом забеге на этой дистанции в пятницу Голикова также заняла второе место.

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 м и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в США завершится в воскресенье.