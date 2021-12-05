Нападающий "Рейнджерс" Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 5 декабря. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Три очка Панарина и 25 сейвов Георгиева помогли "Рейнджерс" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

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В домашнем матче против "Чикаго" (3:2) Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на его счету 26 очков (7 шайб + 19 передач) в 23 матчах нынешнего сезона.

Первой звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, отметившийся хет-триком и точной передачей в гостевой игре против "Ванкувера" (4:1).

Второй звездой дня стал нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук. Он забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче с "Колорадо" (6:5 ОТ).