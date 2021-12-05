Лукашенко заявил, что Кубок Союзного государства по самбо ждет большое будущее

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Кубок Союзного государства России и Белоруссии по самбо уже имеет высокий статус, соревнования ждет большое будущее. Об этом говорится в приветственном послании президента Белоруссии Александра Лукашенко участникам международного турнира в Сочи, которое зачитал госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев.

"Несмотря на недолгую историю, сочинский турнир, как символ нерушимой российско-белорусской дружбы, дружбы представителей других народов, которые отношения с нами выстраивают на протяжении многих и многих лет, уже имеет свои добрые традиции, высокий статус и, несомненно, большое будущее", - говорится в приветствии.

Также президент Белоруссии отметил, что самбо является динамичным, красивым и мужественным видом спорта, а национальные команды России и Белоруссии доминируют в мире в данной дисциплине. Лукашенко пожелал участникам удачи, здоровья и ярких поединков.

В открытом Кубке Союзного государства России и Белоруссии, который проводится 5 декабря в Сочи на "Сириус-Арене", принимают участие спортсмены из 13 стран. По словам президента ассоциации "Мы родом из самбо" Владимира Япринцева, победитель турнира получит $4 тыс., спортсмены, занявшие второе и третье места, - $3 тыс. и $1,5 тыс. соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере $1 тыс.

В организации турнира приняли участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянно действующий комитет Союзного государства России и Белоруссии.