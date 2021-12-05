Сенников: футболисты "Локомотива" играли без желания в последних двух матчах в РПЛ

"Впечатления от последних двух игр не очень, честно говоря, я считаю, что все-таки "Локомотив" очень плохо играл и с "Арсеналом", и в первом тайме матча против "Урала", - сказал Сенников. - До этого были какие-то где-то хорошие, где-то плохие матчи, но в последних двух играх не было какого-то конструктива, непонятны тактика и стиль, нет скорости, желания. Поэтому немного грустно было смотреть на "Локомотив".

"Во втором тайме матча с "Уралом" произошли какие-то изменения, даже вдесятером (на 47-й минуте матча защитник Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле - прим. ТАСС) "Локомотив" как-то приободрился и показал, что есть силы и желание, команда может играть, если захочет, но почему это не с первых минут? Понятно, что устали, возможно, [на неудачную серию] повлиял непростой график в связи с еврокубками, играли на два фронта, травмы, к тому же, где-то индивидуальные ошибки в таких матчах играют большую роль. Удаления в матчах сильно влияют на игру и результат. Если бы этих ошибок не было, даже проигрывая 0:1, "Локомотив" в полном составе мог отыграться и победить", - добавил собеседник агентства.

Сенников отметил, что команде будет не так просто настроиться на два последних матча в году. "Очень хороший график, в принципе, последняя игра с "Уфой" при победе может добавить положительных эмоций и позволить команде остаться в зоне лидеров, к тому же, есть матч с "Марселем" в Лиге Европы, который дает шанс надеяться на выход в Лигу конференций, поэтому нужно играть, как-то настраиваться, разозлиться, - отметил он. - Понятно, что в клубе, наверное, никаких изменений не будет, я считаю, что решающим будет зимнее окно, когда Гисдоль сможет разобраться со всеми футболистами, понять, у кого и какие лучшие качества, чтобы построить игру. Только весной мы сможем понимать, насколько правильное направление выбрано и какие изменения произойдут в "Локомотиве", нужно подождать, что будет с командой после перерыва".

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Следующий матч железнодорожники проведут 9 декабря в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя". В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря.