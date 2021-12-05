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Футбол в России

Аджоев: футболисты "Арсенала" проявили волю и характер в матче с "Химками"

Туляки одержали волевую победу над подмосковным клубом в гостях

ХИМКИ /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" проявили в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками" волю и характер. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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"Тяжелейшая игра, за которую очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это игра за шесть очков. Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу - это значит проявить волю и характер", - сказал Аджоев.

"Сегодня мы еще раз убедились, что такие качества у тульского "Арсенала" есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остается игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме", - добавил он.

"Арсенал" с 19 очками в 17 матчах занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата, "Химки" идут на последнем, 16-м месте, набрав 14 очков. В следующей встрече "Арсенал" сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, "Химки" на следующий день на выезде встретятся с грозненским "Ахматом".

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