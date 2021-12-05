"Арсенал" обыграл "Химки" в концовке матча РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в гостях обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов (36-я минута, с пенальти), у туляков отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). Трое игроков "Химок" были заменены в первом тайме из-за повреждений. В компенсированное время второе предупреждение получил защитник "Химок" Брайан Идову и покинул поле.

Подмосковная команда не может победить на протяжении шести встреч чемпионата (три ничьи, три поражения). В высшем российском дивизионе команды дважды сыграли между собой вничью и одержали по одной победе.

"Арсенал" с 19 очками в 17 матчах занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата, "Химки" идут на последнем, 16-м месте, набрав 14 очков.

В следующей встрече "Арсенал" сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, "Химки" на следующий день на выезде встретятся с грозненским "Ахматом".