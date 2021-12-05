"Арсенал" обыграл "Химки" в концовке матча РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в гостях обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов (36-я минута, с пенальти), у туляков отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). Трое игроков "Химок" были заменены в первом тайме из-за повреждений. В компенсированное время второе предупреждение получил защитник "Химок" Брайан Идову и покинул поле.
Подмосковная команда не может победить на протяжении шести встреч чемпионата (три ничьи, три поражения). В высшем российском дивизионе команды дважды сыграли между собой вничью и одержали по одной победе.
"Арсенал" с 19 очками в 17 матчах занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата, "Химки" идут на последнем, 16-м месте, набрав 14 очков.
В следующей встрече "Арсенал" сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, "Химки" на следующий день на выезде встретятся с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|12
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|13
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|14
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|15
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14