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Футбол в России

"Арсенал" обыграл "Химки" в концовке матча РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в гостях обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов (36-я минута, с пенальти), у туляков отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). Трое игроков "Химок" были заменены в первом тайме из-за повреждений. В компенсированное время второе предупреждение получил защитник "Химок" Брайан Идову и покинул поле.

Подмосковная команда не может победить на протяжении шести встреч чемпионата (три ничьи, три поражения). В высшем российском дивизионе команды дважды сыграли между собой вничью и одержали по одной победе.

"Арсенал" с 19 очками в 17 матчах занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата, "Химки" идут на последнем, 16-м месте, набрав 14 очков.

В следующей встрече "Арсенал" сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, "Химки" на следующий день на выезде встретятся с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4ЦСКА1783619-1627
5Локомотив1767422-1925
6Краснодар1674527-1725
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1664622-2322
11Арсенал1754821-3319
12Ростов1746729-3118
13Урал173778-1716
14Уфа1637617-2216
15Нижний Новгород1643916-2915
16Химки1728715-2714

 

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