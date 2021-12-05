Терюшков: поражение "Химок" от "Арсенала" вызвано тремя вынужденными заменами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Три вынужденные замены в первом тайме отразились на игре подмосковного футбольного клуба "Химки" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

В воскресенье "Химки" на своем поле проиграли "Арсеналу" со счетом 1:2. Трое игроков "Химок" были заменены в первом тайме из-за повреждений. В компенсированное время второе предупреждение получил защитник "Химок" Брайан Идову и покинул поле.

"Конечно, выходили сегодня побеждать, а к 25-й минуте уже имели три замены, все слоты были израсходованы, игру было сложно перестроить во втором тайме, - сказал Терюшков. - Поэтому, наверное, такой результат вызван этими тремя заменами в начале матча. Во втором тайме были проблемы, мы его полностью проиграли, результат закономерен. К сожалению, Идову из-за красной карточки пропустит следующий тур, достаточно сложным для нас будет выезд в Грозный, необходимо будет цепляться за очки, другого не остается, чтобы хотя бы с 17 очками было попроще перед паузой".

В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов (36-я минута, с пенальти), 11-метровый был перебит. "Немного понервничали, но там и вратарь вышел с линии, необходимо было перебить, - отметил Терюшков. - Резиуан выполнил второй удар более четко. В любом случае пенальти является таким негативным моментом для нас, в позапрошлом туре [Кемаль] Адеми не забил ЦСКА (0:0). Но Резиуан забил, он давно не забивал, для него это добавит позитива перед следующей игрой".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 17 играх. В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 12 декабря.