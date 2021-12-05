Сборная России вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против команды Хорватии

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рублева. Сборная России вышла вперед в противостоянии - 1-0. В следующей игре Даниил Медведев встретится с Марином Чиличем. На парную игру заявлены Рублев и Аслан Карацев, которые встретятся с Николой Мектичем и Мате Павичем.

Россияне играют в финале Кубка Дэвиса впервые с 2007 года. Тогда они проиграли команде США (1-4).

В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Основные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006).