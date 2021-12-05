Чемпион мира Зубков оценил выступление бобслеиста Гайтюкевича на Кубке мира в Альтенберге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, который стал двукратным бронзовым призером этапа Кубка мира в германском Альтенберге, сумел добиться двойного успеха за счет большого рвения. Такое мнение ТАСС высказал самый титулованный российский бобслеист Александр Зубков.

В воскресенье экипаж под управлением Гайтюкевича стал третьим в соревнованиях четверок. Первым стал германский экипаж Франческо Фридриха, вторым - экипаж Бенжамина Майера из Австрии. Гайтюкевич впервые в карьере поднялся на призовой пьедестал в соревнованиях четверок на этапах Кубка мира. Днем ранее он вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым выиграл бронзу в двойках.

"Я не видел гонки, поэтому какие-то конкретные комментарии по ним могут дать личные тренеры спортсменов, - заметил Зубков. - Все покажет Олимпиада, сейчас идут этапы Кубка мира, команды выступают, стараются, готовят технику. Конечно, он молодец, заработал медали. Самое главное, чтобы у спортсмена хватило сил с таким же рвением выступать на Олимпийских играх".

Последний раз российские бобслеисты выигрывали две медали на одном этапе Кубка мира в сезоне-2016/17. Тогда в Альтенберге серебряные медали в двойках и четверках выиграли экипажи под управлением Александра Касьянова.

Зубков вместе с разгоняющим Алексеем Воеводой в 2011 году выиграли чемпионат мира в состязаниях экипажей бобов-двоек, в его активе есть также три серебряных и две бронзовых награды мировых первенств. На Олимпиаде 2006 года экипаж Зубкова выиграл серебро в четверках, спустя четыре года на Играх в канадском Ванкувере он стал третьим в двойках.