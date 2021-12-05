Газизов: футболисты "Уфы" не развалились после двух удалений в матче с "Динамо"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" не бросили играть после двух удалений в первом тайме гостевого матча с московским "Динамо" в 17-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Динамо" со счетом 2:0 победило "Уфу". На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.

"Ребята молодцы, старались. Находясь в очень тяжелой ситуации, не развалились, все равно верили в хороший результат. Это говорит о том, что у нас хорошая сплоченная команда, которую непросто сломать", - сказал Газизов.

"Безусловно, сложно играть вдевятером против такой команды, как "Динамо". Первое удаление не вызывает разговоров, в эпизоде со вторым удалением Касинтура не хотел фолить, всем своим видом показывал, что это случайность. Но это трактуется как фол последней надежды. Мне бы хотелось посмотреть [эпизод со вторым удалением] в динамике, но ничего не поделаешь, время прошло, матч окончен", - добавил он.

Подопечные Алексея Стукалова прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в РПЛ (одна победа, пять ничьих) и занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков в 17 играх. В следующем туре "Уфа" 12 декабря на выезде сыграет с московским "Локомотивом".