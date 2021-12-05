Стукалов: первая красная карточка футболисту "Уфы" в матче с "Динамо" была справедливой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первая красная карточка нападающему "Уфы" Вячеславу Кротову в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" была показана верно. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов.

В воскресенье "Уфа" в гостях проиграла "Динамо" со счетом 0:2. На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.

"Нельзя комментировать игру, потому что к 36-й минуте остались вдевятером, но тем не менее попытались в перерыве донести до ребят, что нужно качественно обороняться, может получиться найти шанс, - сказал Стукалов. - Пытались выскочить в быструю атаку, было несколько вариантов, но мы их не довели [до конца]. Хочу поблагодарить футболистов, они во втором тайме бились".

"Удаления не мне разбирать. Первое - стопроцентное, второе - далеко от ворот, но игрок пробрасывает мяч. Но не мне разбирать. На второй тайм ребята выходили не обреченными, а на бой, чтобы отыграться", это порадовало", - добавил Стукалов.